Motociclista morre após grave colisão com carro na rodovia Antônio Heil

Um motociclista morreu após um grave acidente com um carro na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na tarde desta terça-feira, 24. O fato ocorreu no bairro Itaipava.

A colisão envolveu um Chevrolet Onix e uma CG 125. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 14h30, ao chegarem no local, encontraram a vítima, o motociclista, já deitado na via e inconsciente, mas ainda com o capacete.

Ainda conforme o relatório, o motociclista estava com diversos ferimentos pelo corpo, entre eles, traumatismo craniano e fraturas nos membros superiores e inferiores.

A equipe de socorro do Samu realizou o atendimento inicial e depois seguiu com os procedimentos de reanimação. Os agentes tentaram reanimar a vítima por cerca de 20 minutos até o momento em que outra equipe chegou e seguiu com a entubação do motociclista. A equipe novamente tentou a manobra de reanimação cardiopulmonar por mais 25 minutos, até que a médica do Samu declarou o óbito da vítima.

A Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também foram acionadas para a ocorrência.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e identidade da vítima.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (23 a 24/06)

2. Número de pessoas em situação de rua diminui em Brusque, diz prefeitura; veja os dados divulgados

3. Saiba até quando o frio intenso deve permanecer em Brusque

4. “Um grande parceiro”: amigos se despedem de homem conhecido por trabalhar em casas noturnas de Brusque que faleceu aos 62 anos

5.

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: