Motociclista morre após ser arremessado de ponte que liga ilha ao continente em Florianópolis

Um motociclista morreu após ser arremessado da ponte Colombo Salles, que liga a ilha ao continente, em Florianópolis, na noite deste sábado, 26.

O acidente aconteceu por volta de 23h30 e envolveu duas motocicletas e um carro. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), as duas motos estavam paradas na ponte por motivos desconhecidos e acabaram sendo atingidas pelo carro, um Volvo V40. Com o impacto, um dos motociclistas foi arremessado da ponte.

Nenhuma testemunha se apresentou, segundo a PMRv. O Samu e os bombeiros também foram acionados, além da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal.

O motociclista da outra moto apresentava dor na coluna e corte na cabeça. Ele foi levado ao Hospital Celso Ramos.

O motorista do carro se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo tomada as medidas administrativas cabíveis.