Motociclista morre após ser atropelado na BR-101, em Itajaí

Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira, 27, após ser atropelado no km 112 da BR-101, em Itajaí, no sentido Norte. O acidente aconteceu por volta das 8h20 e mobilizou equipes de socorro da Arteris Litoral Sul.

De acordo com a concessionária, o homem já estava sem sinais vitais quando os socorristas chegaram ao local. Ele conduzia uma motocicleta vermelha.

Durante o atendimento da ocorrência, a faixa esquerda da rodovia precisou ser interditada, causando longos congestionamentos e trânsito lento também na marginal no sentido Norte.

Até o momento, a identidade da vítima e as causas do acidente não foram divulgadas.

Leia também:

1. Jovem morre em acidente dias após comemorar aniversário em Joinville

2. Chuva e frio marcam parte da semana em Brusque: saiba até quando

3. Motorista fica ferido após bater carro em poste no Dom Joaquim, em Brusque

4. Público lota Feijoada Bergamasca em Brusque e vibra com show histórico de Gusttavo Lima

5. Evento Cultural Polonês movimenta fim de semana em Brusque com muita dança, música e gastronomia

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

