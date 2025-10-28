Motociclista morre e filha fica ferida em acidente com dois caminhões na ponte entre Itajaí e Navegantes

Lisiane Pacheco, de 45 anos, morreu e a filha dela, de 16, ficou ferida em um acidente que interrompeu o trânsito na ponte da BR-101, entre Itajaí e Navegantes, na tarde da segunda-feira, 27.

A colisão ocorreu por volta das 16h55, no km 112 da rodovia, nas proximidades do acesso à BR-470. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu dois caminhões e uma motocicleta.

A mulher conduzia uma moto Mottu/Sport 110i, com placa de Curitiba (PR), e morreu ainda no local. A filha, que estava na garupa, foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada ao hospital.

Os dois caminhoneiros, de 61 e 44 anos, que dirigiam um Volvo FH 460 com placas de Araranguá e um Iveco S-Way 480 com placas de Blumenau, não se feriram.

A PRF informou que se tratou de uma colisão lateral, mas a dinâmica exata do acidente ainda será apurada.

Congestionamento por horas

Por conta da ocorrência, o trecho da BR-101 ficou completamente congestionado por horas. O trânsito só foi normalizado por volta das 21h, segundo a PRF.

O local do acidente não possui acostamento, o que dificultou a fluidez do tráfego e o atendimento das equipes de emergência.

