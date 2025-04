Motociclista morre em acidente na rodovia entre Nova Trento e Brusque

Um motociclista de 42 anos morreu após sofrer um acidente na rodovia Gentil Battisti Archer, no bairro Claraíba, em Nova Trento, próximo ao limite com Brusque, na noite desta terça-feira, 1º.

O acidente aconteceu por volta de 19h. Segundo informações da Rádio Clube 88,5 FM, a vítima perdeu controle da moto e saiu da pista.

Ele foi encontrado pelos socorristas caído ao solo, com ferimentos no abdômen, braços e pernas, e um trauma no tórax.

A vítima foi encaminhada pelo Samu ao Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Nova Trento. No trajeto, acabou entrando em parada cardiorrespiratória (PCR). Apesar das tentativas de reanimação no hospital, ele não resistiu aos ferimentos.

