Motociclista morre em colisão frontal com carro na SC-477, em Papanduva

Um motociclista morreu em uma colisão frontal na rodovia SC-477, em Papanduva, no Norte catarinense. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 31.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 4h, no quilômetro 45 da rodovia. A colisão envolveu uma motocicleta Honda Fan 125 e um caminhão Mercedes-Benz 1215.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o motociclista estava caído, com traumatismo cranioencefálico grave e sem sinais vitais. O motorista do caminhão estava no local e recusou atendimento.

A rodovia ficou parcialmente interditada, com trânsito fluindo em meia pista. Os bombeiros limparam a via e aguardaram a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), mantendo a sinalização do local.

A vítima não estava com documentos para identificação no momento do acidente. A identidade ainda não foi divulgada.

