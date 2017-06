Motociclista morre em acidente na rodovia SC-410, em São João Batista

Cláudio Adão da Silva, de 27 anos, morreu na noite desta quinta-feira, 29, após se envolver em um acidente na rodovia SC-410, no km 21, próximo à boate Bahamas, em São João Batista. Ele pilotava uma motocicleta CG 125 do município de Palhoça e bateu de frente em um veículo Gol do município de Canelinha, por volta das 19h40.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local do acidente constatou que a vítima já não apresentava os sinais vitais. A Polícia Militar de São João Batista esteve no local e realizou o isolamento da área do acidente até a chegada o Instituto Médico legal (IML) para realizar a remoção do corpo.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve no local e fez o registro da ocorrência.