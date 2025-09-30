Motociclista perde dentes e fica gravemente ferido após colisão com carro em Navegantes

Um motociclista de 47 anos perdeu vários dentes e ficou gravemente ferido após colidir com um carro na tarde desta segunda-feira, 29, em Navegantes. A ocorrência foi registrada por volta das 17h11.

De acordo com o Corpo de Bombeiro, o motociclista colidiu de frente contra a porta do condutor de um carro. Ele conduzia uma Honda Bros e acabou batendo em um Hyundai Creta.

O impacto foi tão forte que deixou o veículo deformado e arremessou a vítima parcialmente para baixo do carro. Além da perda de dentes e de sangramento na face, o homem apresentava outro ferimento no rosto e também próximo à jugular, além de hematomas no tórax e suspeita de diversas fraturas no fêmur e no joelho direito.

Conforme o relatório dos agentes, a vítima estava bastante agitada e apresentava confusão mental.

O atendimento foi realizado por uma equipe da viatura dos bombeiros, que precisou fazer a imobilização completa do membro inferior do motociclista antes do transporte. A agitação do homem dificultou o trabalho dos socorristas.

Após os primeiros socorros, o homem foi levado ao Hospital Municipal de Navegantes. Conforme os bombeiros, ele tem histórico de diabetes e faz uso de insulina.

Detalhes sobre a dinâmica do acidente não foram divulgados.

