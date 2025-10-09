Motociclista perde o controle e cai ao tentar desviar de pedestre no bairro Guarani, em Brusque
Não houve colisão nem ferimentos graves
Não houve colisão nem ferimentos graves
Na manhã desta quinta-feira, 9, por volta das 7h45, uma mulher de 33 anos que conduzia uma motocicleta acabou derrapando e caindo na pista ao avistar um pedestre.
O incidente ocorreu na rua General Osório, no bairro Guarani, em Brusque. Não houve colisão nem outras vítimas.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher não apresentava hematomas, escoriações ou restrição de movimento. Ela relatou possuir fibromialgia e negou alergias.
Após avaliação no local, a motociclista foi conduzida ao Hospital Azambuja para atendimento médico.
Leia também:
1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (06 a 08/10)
2. Homem é preso em Balneário Camboriú suspeito de matar outro após briga em ponto de tráfico de drogas
3. Primavera transforma quintal em atração a céu aberto em Guabiruba
4. Empresas de Nova Trento, pertencentes à mesma família, são citadas em investigação por contratos sem licitação em Porto Belo
5. Gaeco cumpre mandados em Brusque em operação que investiga crimes sexuais infantis; entenda
Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja: