Motociclista perde o controle e cai ao tentar desviar de pedestre no bairro Guarani, em Brusque

Na manhã desta quinta-feira, 9, por volta das 7h45, uma mulher de 33 anos que conduzia uma motocicleta acabou derrapando e caindo na pista ao avistar um pedestre.

O incidente ocorreu na rua General Osório, no bairro Guarani, em Brusque. Não houve colisão nem outras vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher não apresentava hematomas, escoriações ou restrição de movimento. Ela relatou possuir fibromialgia e negou alergias.

Após avaliação no local, a motociclista foi conduzida ao Hospital Azambuja para atendimento médico.

