Motociclista que colidiu contra ônibus no Primeiro de Maio tem 19 anos; bombeiros atualizam informações sobre ferimentos

O Corpo de Bombeiros atualizou as informações sobre o acidente na tarde desta segunda-feira, 19, na Primeiro de Maio, em que um motociclista colidiu com a traseira de um ônibus. A vítima, de 19 anos, foi encontrada deitada de lado na via com ferimentos no rosto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao localizar a vítima, foi identificado que o jovem estava confuso, com dores no rosto, perna direita e na altura dos braços. Ele também possuía um corte no queixo e no joelho.

Entretanto, o motociclista estava com os sinais vitais estáveis. Após o atendimento das equipes, ele foi levado para o Hospital Azambuja.

Não foram divulgadas informações sobre os ocupantes no ônibus.

