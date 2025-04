Motociclista que ia no sentido Brusque-Nova Trento fica ferido após ter frente “cortada”

Um motociclista de 50 anos ficou ferido após ter a frente “cortada” por um carro na rodovia Gentil Battisti Archer, em Nova Trento, na tarde deste domingo, 27.

O acidente aconteceu no km 139 na SC-108, na altura do bairro Claraíba, por volta de 15h45.

Conforme os dados colhidos no local e pela dinâmica dos fatos, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) constatou que a motocicleta, uma Honda CG, transitava no sentido Brusque a Nova Trento, quando, no trevo da Claraíba o automóvel Chevrolet Onix não viu a motocicleta e, ao efetuar a manobra para cruzar a rodovia, cortou a trajetória, causando a colisão.

O motociclista foi socorrido e encaminhado pela viatura do Corpo de Bombeiros ao hospital de Nova Trento. O motorista do carro, de 67 anos, não se feriu.