Motociclista que morreu em colisão na Antônio Heil era morador de Brusque

Foi identificado como Ricardo Rodrigues de Freitas, de 47 anos, o homem que morreu após uma colisão entre um carro e uma moto na rodovia Antônio Heil, durante a tarde de terça-feira, 24. Ele era morador de Brusque e residia no bairro Rio Branco. Ricardo tinha uma filha.

O acidente ocorreu no quilômetro 5.500, no bairro Itaipava. Ele conduzia uma motocicleta Yamaha 125.

Solteiro, ele deixa demais familiares e amigos enlutados. O sepultamento será realizado no Cemitério Parque da Saudade, às 10h.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Ricardo colidiu a moto na traseira de um Ônix. O condutor do carro tem 52 anos e não ficou ferido.

Ainda conforme o relatório, a PMRv ressaltou que, aproximadamente 200 metros à frente do ponto de colisão, havia obras em andamento, o que motivou a formação de fila de veículos naquele trecho da rodovia. “Tal condição exigiu a redução de velocidade por parte do condutor do Chevrolet Onix. Na sequência, presumivelmente por falta de atenção ou distância de segurança inadequada, o motociclista acabou colidindo com a traseira do automóvel”.

Atendimento médico

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 14h30, ao chegarem no local, encontraram a vítima deitada na via e inconsciente, mas ainda com o capacete.

Ricardo estava com diversos ferimentos pelo corpo, entre eles, traumatismo craniano e fraturas nos membros superiores e inferiores.

A equipe de socorro do Samu realizou o atendimento inicial e depois seguiu com os procedimentos de reanimação. Os agentes tentaram reanimar a vítima por cerca de 20 minutos até o momento em que outra equipe chegou e seguiu com a entubação do motociclista. A equipe novamente tentou a manobra de reanimação cardiopulmonar por mais 25 minutos, até que a médica do Samu declarou o óbito da vítima.

