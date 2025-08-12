Motociclista sofre corte profundo no rosto após colisão contra muro em Botuverá

Um homem de 60 anos ficou ferido na tarde desta terça-feira, 12, após colidir a motocicleta que conduzia contra uma parede de alvenaria, na rua do Bracinho, bairro Águas Negras, em Botuverá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe foi acionada às 15h para atender a ocorrência, inicialmente registrada como queda de motocicleta. No local, constatou-se que a vítima conduzia uma Honda CG preta quando perdeu o controle e bateu contra a estrutura.

O motociclista foi encontrado deitado, consciente, porém confuso. Ele apresentava corte profundo no rosto, fratura aberta no cotovelo direito e relatava dores na região das costelas. Os bombeiros realizaram curativos e imobilizaram os membros lesionados.

O homem foi imobilizado em maca rígida, com uso de colar cervical, e conduzido ao Hospital de Azambuja, em Brusque, com prioridade para atendimento médico.

Não houve registro de apoio de outros órgãos na ocorrência.

