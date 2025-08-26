Motociclista sofre fratura após acidente com dois carros em Brusque
Colisão aconteceu na Travessa Lagoa Dourada
Um motociclista ficou ferido após um acidente na Travessa Lagoa Dourada, em Brusque, na noite desta segunda-feira, 25. Os bombeiros foram acionados por volta de 21h30.
A vítima, de 44 anos, conduzia uma Dafra Speed, de Brusque. Ainda se envolveram no acidente um veículo Honda CR-V LX, de Brusque, conduzida por um homem de 51 anos, e um Fiat Uno, de Guabiruba, conduzido por um homem de 65 anos. Esses dois não se feriram e permaneceram no local, sendo liberados após a coleta de informações.
O motociclista foi encontrado na margem da vida e estava consciente. Ele apresentava suspeita de fratura no fêmur, com ferimento perfurante na área, mas sem exposição óssea, além de um corte no dorso do pé.
Ele foi imobilizado e conduzido ao Hospital Azambuja. A Polícia Militar também esteve presente no local.