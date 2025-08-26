Motociclista sofre fratura após acidente com dois carros em Brusque

Um motociclista ficou ferido após um acidente na Travessa Lagoa Dourada, em Brusque, na noite desta segunda-feira, 25. Os bombeiros foram acionados por volta de 21h30.

A vítima, de 44 anos, conduzia uma Dafra Speed, de Brusque. Ainda se envolveram no acidente um veículo Honda CR-V LX, de Brusque, conduzida por um homem de 51 anos, e um Fiat Uno, de Guabiruba, conduzido por um homem de 65 anos. Esses dois não se feriram e permaneceram no local, sendo liberados após a coleta de informações.

O motociclista foi encontrado na margem da vida e estava consciente. Ele apresentava suspeita de fratura no fêmur, com ferimento perfurante na área, mas sem exposição óssea, além de um corte no dorso do pé.

Ele foi imobilizado e conduzido ao Hospital Azambuja. A Polícia Militar também esteve presente no local.