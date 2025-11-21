Motociclista sofre fratura exposta após acidente com carro, em Brusque

Um jovem de 19 anos sofreu uma fratura exposta após um acidente entre moto e carro no bairro Tomaz Coelho, em Brusque, na noite desta quinta-feira, 20. A colisão aconteceu por volta de 23h, na rua José Dubiela.

Segundo os bombeiros, o motociclista, que conduzia uma Honda CG, com placa de Brusque, sofreu fratura aberta no fêmur, laceração na panturrilha e escoriações generalizadas.

O garupa, de 24 anos, também se feriu. Ele apresentava suspeita de fratura, contusão e escoriações nas costas. Ele relatou que se chocou com um muro. Os dois foram levados ao Hospital Azambuja.

Já a motorista do carro, um Volkswagen Up, de 20 anos, não se feriu. A Polícia Militar também esteve presente no local. A dinâmica do acidente não foi divulgada.