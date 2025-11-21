Motociclista sofre fratura exposta após acidente com carro, em Brusque
Garupa também ficou ferido
Garupa também ficou ferido
Um jovem de 19 anos sofreu uma fratura exposta após um acidente entre moto e carro no bairro Tomaz Coelho, em Brusque, na noite desta quinta-feira, 20. A colisão aconteceu por volta de 23h, na rua José Dubiela.
Segundo os bombeiros, o motociclista, que conduzia uma Honda CG, com placa de Brusque, sofreu fratura aberta no fêmur, laceração na panturrilha e escoriações generalizadas.
O garupa, de 24 anos, também se feriu. Ele apresentava suspeita de fratura, contusão e escoriações nas costas. Ele relatou que se chocou com um muro. Os dois foram levados ao Hospital Azambuja.
Já a motorista do carro, um Volkswagen Up, de 20 anos, não se feriu. A Polícia Militar também esteve presente no local. A dinâmica do acidente não foi divulgada.