Motociclista sofre fratura exposta após acidente com carro no Centro de Brusque

Um motociclista de 23 anos sofreu uma fratura exposta na perna esquerda após um acidente envolvendo um carro no Centro de Brusque, na noite de segunda-feira, 6. O caso ocorreu na avenida Getúlio Vargas, por volta das 21h30.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o homem estava deitado na via. A equipe precisou cortar a bota de borracha que ele usava para imobilizar o membro ferido, antes de encaminhá-lo ao pronto-socorro.

A vítima também apresentava escoriações nos cotovelos e relatava dor na coxa. O jovem conduzia uma motocicleta CG Fan, enquanto o carro envolvido, um Hyundai Creta, era dirigido por uma mulher de 43 anos, que não se feriu. O local do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.

