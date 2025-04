Motociclista sofre fratura exposta após acidente com carro no Souza Cruz, em Brusque

Um motociclista de 22 anos sofreu uma fratura exposta na mão após um acidente com um carro no bairro Souza Cruz, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 17. A colisão aconteceu por volta das 7h, na rua do Cedro.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, o jovem estava em pé, consciente e orientado. Ele apresentava uma fratura exposta na mão direita, além de escoriações nas pernas.

Os ferimentos foram tratados e a mão dele foi imobilizada. Após isso, ele foi levado ao hospital. A Polícia Militar também foi acionada e prestou apoio à ocorrência.

Leia também:

1. Saiba como ficam os serviços públicos e o comércio de Brusque nesse feriadão da Semana Santa

2. Quem são as pessoas homenageadas com nomes de ruas e avenidas importantes de Brusque

3. Confira cinco coisas para fazer em Brusque no feriadão de Páscoa

4. VÍDEO – Homem é flagrado arrancando placa de trânsito na rua João Bauer, em Brusque

5. Vereadora pede por melhorias no atendimento da Celesc: “por que Botuverá fica em segundo plano?”

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: