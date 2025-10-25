Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro em Guabiruba
Vítima tem 42 anos
Um motociclista de 42 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na tarde deste sábado, 25, na rua Guabiruba Sul, no bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 13h33 para atender a ocorrência.
Ao chegar ao local, a guarnição confirmou que se tratava de uma colisão entre uma motocicleta Honda Tornado e um automóvel Fiat Palio Adventure, ambos com placas de Guabiruba. A condutora do carro, uma mulher de 42 anos, não se feriu e recusou atendimento.
O motociclista foi encontrado caído na via, consciente e orientado, apresentando fratura aberta na perna direita, além de contusões e escoriações no rosto, no lábio e nas pernas. Ele recebeu atendimento no local e foi encaminhado para avaliação médica.
A Polícia Militar ficou responsável pela cena e pelos veículos envolvidos no acidente.
