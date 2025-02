Motociclista sofre grave ferimento e tem dentes quebrados após acidente no Dom Joaquim

Um jovem de 21 anos ficou gravemente ferido após colidir a motociclista que conduzia contra a porta de um carro nesta segunda-feira, 10, no Dom Joaquim, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 15h20 na rua Luiz Morelli.

Ele pilotava uma Honda Fan. Os bombeiros o encontraram encostado em uma parede, com um ferimento grave entre pescoço, escápula e tórax e bastante sangramento, que foi contido. Ele também sofreu diversas escoriações pelo corpo e dentes quebrados.

De acordo com a cena e relato de testemunhas, ele colidiu com a porta do passageiro do lado direito. A dinâmica da colisão não foi divulgada.

A condutora do carro, de 28 anos, não se feriu. O jovem foi conduzido ao Hospital Azambuja.

