Motociclista sofre múltiplas fraturas após colisão contra carro em Brusque; motorista do veículo fugiu

Um motociclista ficou gravemente ferido após uma colisão entre uma moto e um carro na madrugada deste domingo, 9, na avenida Primeiro de Maio, em Brusque.

O acidente ocorreu por volta das 3h30, e o condutor do automóvel fugiu do local antes da chegada das equipes de socorro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, que atendeu a ocorrência com apoio do Samu, a vítima, um homem que pilotava uma Yamaha Crosser branca, foi encontrada caída na pista, consciente e orientada.

Ele apresentava fratura aberta no braço esquerdo e múltiplas fraturas expostas na perna esquerda, envolvendo o fêmur, joelho, tíbia e fíbula, além de escoriações na face, cabeça e mãos.

Após ser imobilizado em maca rígida, o motociclista foi entregue à equipe do Samu, que realizou o atendimento médico e encaminhou o homem ao pronto-socorro.

O carro envolvido no acidente seria um Fiat Punto de cor cinza, cujo motorista não permaneceu no local. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e ficou responsável pela área e pelos veículos.