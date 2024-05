Motociclista sofre múltiplos ferimentos após colidir contra carro no Santa Terezinha, em Brusque

Uma motociclista de 54 anos ficou ferida após colidir com um carro na Rua Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 12h50 desta terça-feira, dia 21.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada consciente e orientada, mas apresentava suspeita de fratura no fêmur, tíbia e fíbula da perna direita. Ela também tinha um corte no nariz e uma contusão no crânio.

Ao ser questionada, relatou dores na lombar. Foi colocada em uma maca rígida e conduzida ao Hospital Azambuja. A condutora do carro, uma mulher de 46 anos, não sofreu ferimentos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

