Motociclista sofre queda durante a madrugada em rua em obras, em Brusque
Acidente aconteceu no bairro Santa Terezinha
Acidente aconteceu no bairro Santa Terezinha
Uma jovem de 22 anos ficou ferida após uma queda de motocicleta no bairro Santa Terezinha, em Brusque, na madrugada desta sexta-feira, 14. O acidente aconteceu por volta de 4h20.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura da rua Dorval Luz. A jovem, que pilotava uma Honda Biz, foi encontrada ainda de capacete.
Ela relatou que a queda aconteceu ao passar por uma área de obras na via. Ela sofreu escoriações nas mãos e joelho. Após ser atendida no local, foi encaminhada ao Hospital Azambuja.
A motoneta ficou sob cuidados da Polícia Militar.