Motociclista sofre traumatismo craniano após colisão com caminhão em Brusque

Um motociclista de 33 anos ficou gravemente ferido após colidir com um caminhão na tarde desta sexta-feira, 19, na rua Alberto Muller, bairro Limeira Baixa, em Brusque. O acidente foi registrado por volta das 15h50 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Samu e Polícia Militar.

Segundo os bombeiros, o condutor da motocicleta Honda Tornado, de Balneário Camboriú, foi encontrado caído na via, sem capacete, apresentando traumatismo craniano e trauma no rosto, com sangramento ativo.

Ele estava agitado e desorientado. A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada em maca rígida e, em seguida, entregue à Unidade Avançada do Samu.

O caminhão envolvido, um Mercedes-Benz L1620 com placas de Nova Petrópolis (RS), era conduzido por um homem de 67 anos, que não se feriu e permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros também auxiliou no isolamento da área e na organização do trânsito durante o atendimento.

Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

