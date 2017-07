Motociclista tem fratura no fêmur após acidente com veículo na rodovia Ivo Silveira

Um Gol e uma motocicleta se envolveram em um acidente de trânsito na manhã deste sábado, 1, na rodovia Ivo Silveira, em frente ao Motel Íris.

O condutor do Gol fugiu do local e o motociclista teve fratura no fêmur esquerdo, porém, passa bem. O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Brusque.