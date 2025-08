Motociclista tem múltiplas fraturas após colisão com carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um motociclista, de 22 anos, teve múltiplos ferimentos após colisão contra um carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque, no domingo, 3. O acidente aconteceu por volta das 21h, no bairro Nova Brasília.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor da moto teve fratura exposta no fêmur esquerdo distal, laceração na região da patela esquerda, fratura fechada na fíbula esquerda medial, hemorragia venosa ativa e escoriações nos membros inferiores e superiores esquerdos. Ele foi conduzido ao pronto-socorro do Hospital Azambuja.

O segundo veículo era um automóvel Ford Ka, de cor branca. Ele era conduzido por um homem de 56 anos, que não sofreu ferimentos e assinou o termo de recusa de atendimento.

A dinâmica do acidente não foi explicada pelas autoridades.