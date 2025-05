Motociclista tem suspeita de fratura após colisão com carro em Guabiruba

Um motociclista teve suspeita de fratura após um acidente com um carro no bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba, na manhã deste sábado, 31. A colisão aconteceu por volta das 10h50.

A condutora do carro não se feriu. Já o motociclista estava caído na via quando os bombeiros chegaram. Ele já havia tido o capacete retirado e, após a primeira avaliação, os socorristas identificaram um ferimento com suspeita de fratura no tornozelo e escoriações no braço esquerdo.

O sangramento foi contido e o pé foi imobilizado. Após isso, ele foi levado ao Hospital Azambuja. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar.