Motociclista tem suspeita de fratura após colisão com carro no Souza Cruz, em Brusque

Um motociclista de 19 anos foi levado ao Hospital Azambuja após uma colisão com um carro na Travessa Lagoa Dourada, no bairro Souza Cruz, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 20. O acidente aconteceu por volta das 7h25.

Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local, o motociclista estava deitado na via, sem capacete. Ele conduzia uma Honda CG, com placas de Brusque.

No primeiro atendimento, ele apresentava suspeita de fratura na perna esquerda e edema na região na sobrancelha esquerda. Foi feita a imobilização em uma maca rígida e ele foi levado ao Hospital Azambuja.

O condutor do carro, um homem de 49 anos, não sofreu ferimentos. Ele conduzia um Ford Ecosport. Não foram divulgadas mais informações sobre a ocorrência.

Leia também:



1. Durante ronda da Polícia Militar, homens são flagrados traficando drogas no Azambuja, em Brusque

2. Brusque tem gasolina mais cara entre maiores cidades de Santa Catarina

3. Projeto de lei busca facilitar implantação de creches por empresas em Brusque

4. VÍDEO – Onda de crimes no bairro Dom Joaquim preocupa moradores e comerciantes

5. Projetos do Clube de Robótica de Brusque começam a ser apresentados nas escolas do município

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: