Motociclista tenta fugir de abordagem da PM, em Brusque, mas acaba preso após perseguição

Um jovem de 21 anos foi preso após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar na noite desta quarta-feira, 5, em Brusque.

A prisão aconteceu na altura do bairro Zantão, por volta de 21h. Policiais militares realizavam rondas no Águas Claras, quando se depararam com um motociclista trafegando com farol dianteiro e luz de freio queimadas.

Diante desta situação, a guarnição deu voz de parada ao condutor, mas ele não acatou. Ele tentou fugir e foi perseguido, mas foi alcançado e abordado.

Ele relatou aos policiais que não possuía habilitação e que sua motocicleta era “bruxa” (veículo irregular, adquirido por meio de fraude, ou com adulteração de sinais de identificação).

Ao checar o sistema, a PM constatou que a cor da motocicleta na verdade é cinza, mas ela estava pintada de preto. Além disso, a placa existente na motocicleta não coincide com a do chassi marcado na estrutura.

Ele foi detido pelas prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e dirigir sem habilitação ou permissão.