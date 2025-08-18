Motociclista vítima de acidente na rodovia Ivo Silveira morre no hospital em Brusque

O motociclista encontrado inconsciente após um acidente com caminhão na rodovia Ivo Silveira, na noite de domingo, 18, em Gaspar, morreu no Hospital Azambuja. A vítima foi identificada como Daniel dos Santos Teixeira, de 41 anos.

Daniel era condutor da motocicleta e levava outro homem, de 36 anos, na garupa. O caminhão era conduzido por um homem de 64 anos, que não se feriu.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, Daniel foi encontrado em estado grave, inconsciente, com suspeita de traumatismo craniano e outras lesões.

O motociclista foi atendido pela equipe de bombeiros e da Unidade Avançada do Samu de Brusque, sendo encaminhado ao Hospital Azambuja, mas não resistiu.

Já o homem de de 36 anos sofreu suspeita de fratura em uma das pernas e também foi levado ao hospital.

Morador de Gaspar

De acordo com informações da família, no momento do acidente Daniel seguia para encontrar amigos. Ele era nascido na cidade de Japaratuba, em Sergipe, porém, morava e trabalhava em Gaspar.

“Era uma pessoa de coração aberto, que sabia conquistar todos ao redor com seu jeito amigo e brincalhão. Tinha sempre uma palavra leve, um gesto de carinho e uma disposição enorme para ajudar quem precisasse. Era daquelas pessoas queridas que iluminavam os lugares onde chegavam, deixando sempre boas lembranças e sorrisos”, relatou um dos familiares.

A família informou que não possui condições financeiras para arcar com os custos de translado. Foi disponibilizado o Pix 79998428425 para doações.

Leia também:

1. Avião de pequeno porte cai na Serra de Santa Catarina e deixa uma pessoa morta

2. VÍDEO – Grave acidente entre carros deixa seis pessoas feridas na BR-470, em Indaial

3. Inquilino suspeito de matar proprietário de imóvel em Itajaí é preso

4. Carro perde pneu e despenca de ribanceira com duas pessoas no rio Itajaí-Mirim em Botuverá

5. Identificada mulher que morreu após ser atropelada na Antônio Heil, em Brusque

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

