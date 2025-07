Motociclista vítima de acidente no Centro de Brusque relata detalhes da colisão; homem quebrou o joelho

O motociclista que colidiu com um carro na avenida Getúlio Vargas, no Centro II, em Brusque, no último domingo, 6, detalhou os momentos antes do acidente. Ele relatou ao jornal O Município, que sofreu uma fratura no joelho.

De acordo com Maicon Oliveira, o motoboy, ele se preparava para trabalhar em um restaurante de sushi. Conforme o relato da vítima, ele seguia no sentido bairro-Centro, quando passou pelo “Archer da Figueira” e mais à frente houve a colisão.

“Percebi que na pista dupla havia muito trânsito do lado direito, então comecei a trafegar no lado esquerdo da pista dupla. Percebi também que tinha um carro parado mais à frente, onde o mesmo queria entrar em uma rua alí, mas não tinha percebido que o trânsito teria deixado um espaço para ele passar, onde ele começou a conversão e eu não consegui frear a tempo”, contou.

O carro seguia no sentido contrário ao do motoboy. Por conta da fratura no joelho, Maicon terá que passar por uma cirurgia.

Ele reforçou que o condutor do veículo permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar.

