Motor de veículo pega fogo, no Centro 2

O motor de um veículo Palio, de Brusque, pegou fogo no fim da tarde desta quarta-feira, 14, na rua Gustavo Halfpap, no Centro 2.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram, algumas pessoas que passavam pelo local auxiliaram no combate com extintores.

A motorista do veículo não sofreu nenhum ferimento. O veículo foi deixado em segurança. Ainda não é possível afirmar as causas do incêndio.