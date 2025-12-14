Motorista abandona carro após bater em poste na rodovia Ivo Silveira

Um carro colidiu com um poste na rodovia Ivo Silveira, no Bateias, em Gaspar, na madrugada deste domingo, 14. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) encontrou o veículo por volta de 2h, abandonado pelo motorisa.

O Fiat Palio transitava no sentido Gaspar-Brusque quando saiu da pista e colidiu com o poste.

O carro foi recolhido ao pátio licitado. A PMRv ainda acionou a Celesc, responsável pela iluminação pública.

