Motorista abandona carro após bater em poste na rodovia Ivo Silveira

Colisão aconteceu na madrugada, no Bateias, em Gaspar

Um carro colidiu com um poste na rodovia Ivo Silveira, no Bateias, em Gaspar, na madrugada deste domingo, 14. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) encontrou o veículo por volta de 2h, abandonado pelo motorisa.

O Fiat Palio transitava no sentido Gaspar-Brusque quando saiu da pista e colidiu com o poste.

O carro foi recolhido ao pátio licitado. A PMRv ainda acionou a Celesc, responsável pela iluminação pública.

