Motorista acusado de causar acidente com morte é inocentado pela Justiça de Brusque

O motorista Édio Buschirolli foi inocentado da acusação de homicídio culposo de um acidente ocorrido no dia 23 de janeiro de 2013, que matou o motociclista Juraci Scherer, na rodovia Ivo Silveira.

O juiz Edemar Leopoldo Schlösser alegou falta de provas para condenar o acusado. Entretanto, o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) já recorreu da decisão.

Na data do acidente, Buschirolli conduzia um caminhão trator com um semi-reboque, quando parou o veículo no refúgio central da pista e, posteriormente, realizou uma manobra de conversão à esquerda, para entrar no pátio da empresa Recicle.

Na tentativa de atravessar a pista, o veículo cortou a trajetória da motocicleta CBX 150 Twister, conduzida por Scherer, que colidiu na parte traseira do semi-reboque e resultou na morte.

Na defesa, Buschirolli alegou que o trecho não possui iluminação pública e na data, voltava de Blumenau e descarregaria o caminhão no aterro sanitário. Quando iniciou a manobra, ele garante que deu sinal de luz para efetuar a manobra e quando estava encerrando a travessia sentiu que o semirreboque travou.

Neste momento, ele pensou que estava sendo assaltado. Quando desceu do caminhão usou uma lanterna e então viu que a motocicleta havia colidido no segundo rodado do semirreboque e o motociclista estava caído na pista sentido Brusque a Gaspar.

Buschirolli acionou o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar e permaneceu no local até a chegada do socorro. Ele ainda fez o teste do bafômetro, o qual deu resultado negativo.