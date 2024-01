Motorista argentina morre após carro capotar na BR-101, em Içara

Nesta quarta-feira, 24, por volta das 9h30, uma mulher argentina morreu após capotar o carro na BR-101, em Içara. A CCR ViaCosteira, que divulgou a nacionalidade da vítima, relatou que o acidente ocorreu no km 372 no sentido Norte, resultando em um congestionamento de aproximadamente seis quilômetros, com uma das faixas da via interditada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Morro da Fumaça, o veículo Volkswagen Gol, com placas da Argentina, colidiu contra o guard rail da rodovia. A vítima teve o óbito confirmado no local pelo médico do Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul (Sarasul). O outro ocupante do carro, um homem, sofreu escoriações no rosto.

As vítimas foram atendidas pela ambulância da CCR ViaCosteira em conjunto com a equipe do Sarasul.

