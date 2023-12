Motorista atinge ciclistas e abandona veículo capotado na margem do rio Itajaí-Açu, no Litoral Norte

Na tarde deste domingo, 17, um motorista transitava pela avenida Dr. Reinaldo Schmithausen, em Itajaí, no Litoral Norte, quando atingiu dois ciclistas. As vítimas estavam paradas na margem do rio Itajaí-Açu quando foram surpreendidos com o veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiro Militar, um dos ciclistas ficou ferido e foi encaminhado ao Pronto Socorro. Já o outro não ficou ferido.

O motorista do veículo abandonou o carro capotado na margem do rio. O carro ficou sob responsabilidade do Codetran.

