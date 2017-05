Motorista bate carro contra poste em Guabiruba

O Corpo de Bombeiros de Guabiruba atendeu uma colisão de carro contra poste nesta terça-feira, 30, por volta de 21h10.

O motorista do Duster, de 48 anos, estava consciente, ileso e fora do veículo, mas com sinais vitais alterados quando os bombeiros chegaram.

Ele tem histórico de doença cardíaca, por isso foi atendido e encaminhado ao Hospital Azambuja.