Motorista bate em mureta e abandona carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um motorista abandonou seu carro após colidir com uma mureta de concreto que separa as pistas na rodovia Antônio Heil, em Brusque, na madrugada desta sexta-feira, 12. O acidente aconteceu por volta de 4h.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu na altura do bairro Limoeiro. O carro envolvido na colisão é um Toyota Corolla, com placas de Brusque.

A PMRv autuou o veículo por ele não estar devidamente licenciado e o recolheu ao pátio licenciado.

