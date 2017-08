Motorista bêbado bate em carro e foge para dentro de casa em Brusque

Um homem foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente no bairro Poço Fundo nesta segunda-feira, 31.

Depois de bater o seu Agile contra um Gol, ele fugiu para a sua casa. O motorista do Gol ficou no local e foi com a Polícia Militar até a residência do outro motorista.

Inicialmente, o motorista embriagado negou que estivesse no volante, mas foi desmentido. Os policiais prenderam o homem porque ele apresentava claros sinais de embriaguez.

O motorista bêbado chegou alterado e agressivo na Delegacia de Polícia Civil, e o delegado ordenou a prisão dele em flagrante.