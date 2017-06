Motorista colide em ônibus e vai preso por embriaguez

Um motorista de 36 anos foi preso na tarde de sábado, 10, ao causar um acidente por estar embriagado ao volante.

Segundo a Polícia Militar, o homem dirigia um Omega pela rodovia Antônio Heil quando foi entrar na rua Oito de Outubro, no Limoeiro, e colidiu de frente contra um ônibus.

Nenhum dos motoristas ficou ferido, mas ao realizarem o teste do bafômetro, o resultado do condutor do Omega foi de 0,58 mg/l.

Na Delegacia de Polícia Civil ele confessou que havia bebida de duas a três latas de cerveja. Ele seguia pela rodovia e tentou ultrapassar um veículo que acelerou mais.

Com isso, ele foi entrar na rua e abriu demais e não conseguiu evitar a colisão contra o ônibus.