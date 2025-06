Motorista com CNH vencida se envolve em acidente no Souza Cruz, em Brusque

Um acidente entre dois carros foi registrado no loteamento Bruschal, no bairro Souza Cruz, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 23. Um dos motoristas envolvidos estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) atendeu a ocorrência e informou que não houve feridos. O carro do motorista com a CNH vencida foi liberado depois que um condutor devidamente habilitado compareceu ao local para retirá-lo.

Leia também:

1. Incêndio destrói caminhões em pátio de empresa em Brusque

2. Partida beneficente com ex-jogadores profissionais será realizada no Augusto Bauer

3. Noite de festa! Confira os vencedores de todas as categorias da Fenajeep 2025

4. Trivale Cap: morador de Brusque divide prêmio de R$ 10 mil deste domingo

5. Organização celebra sucesso da Fenajeep 2025: “reconhecida como a maior da América Latina”

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: