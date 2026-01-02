Motorista corta frente de carro e provoca acidente na rodovia Antônio Heil
Acidente ocorreu no Brilhante
Um acidente na rodovia Antônio Heil (SC-486) nesta quinta-feira, 1º, deixou uma jovem de 22 anos levemente ferida. Ela era condutora de um carro que teve a preferência interceptada, conforme a polícia rodoviária. O acidente aconteceu no bairro Brilhante, em Itajaí.
Segundo a polícia, ela transitava de Brusque a Itajaí quando teve a frente cortada por uma motorista (56) que desejava entrar na rua José Lana. A mulher não se feriu.
Um dos carros envolvidos na colisão chegou a cair no canteiro que divide as pistas.
