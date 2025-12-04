Motorista de aplicativo é agredido e tem carro danificado no São Pedro, em Brusque

Um motorista de aplicativo foi ofendido e teve o carro danificado enquanto aguardava um passageiro no bairro São Pedro, em Brusque, na tarde da terça-feira, 2, por volta das 12h55.

Segundo relato da vítima à polícia, ele manobrava o veículo em frente a uma oficina, aguardando o trânsito diminuir, quando a esposa do proprietário chegou de carro e passou a xingá-lo.

O motorista explicou que apenas esperava para realizar a manobra com segurança, mas o marido da mulher chegou em seguida, passou a insultá-lo com palavras como “lixo”, “imundície” e “troço” e chutou o veículo.

Em seguida, ele pegou uma barra de ferro e avançou contra o carro, causando danos materiais.

No boletim, a vítima relatou que nunca havia passado por uma situação tão humilhante.

“Eu nunca passei por essa situação aqui. Estava trabalhando para complementar a minha renda e fui tratado dessa forma. Estava nervoso, ainda bem que tive a ajuda do meu próprio passageiro. Fiquei profundamente abalado, pois estava apenas trabalhando quando tudo aconteceu”, disse.

Ele acionou a polícia e registrou boletim de ocorrência contra o agressor.

Leia também:

1. VÍDEO – Coletores surpreendem menina com bolo de aniversário, em Brusque: “deixaram o dia dela mais incrível”

2. Brusque após o granizo: veja a previsão desta quinta-feira

3. EXCLUSIVO – Veja o andamento na Justiça dos cinco casos de homicídios registrados em Brusque em 2025

4. EXCLUSIVO – Condenado por abuso e pornografia infantil, psicólogo de Brusque terá audiência sobre novo caso em janeiro

5. Greve dos caminhoneiros: entidades avaliam risco de adesão em Santa Catarina



Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

