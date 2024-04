Motorista de aplicativo é assaltado por três homens e amarrado dentro do carro em Tijucas

Um motorista de aplicativo foi assaltado por três homens e deixado amarrado dentro do carro no Centro de Tijucas na noite da segunda-feira, 22.

Segundo a PM, o homem havia pego três passageiros em Navegantes, onde foi rendido por eles com uma faca.

Ele foi amarrado com a camiseta de um dos criminosos e colocado no banco de trás do carro. Os homens roubaram o celular dele e fizeram um PIX de cerca de R$ 400 para a tia de um deles na Bahia.

O motorista foi deixado dentro do carro dele próximo a rodoviária de Tijucas e orientado a permanecer deitado até que os homens fugissem.

“A vítima ouviu os autores conversando que iriam para Florianópolis. Os autores se deslocaram a pé até a rodoviária, onde pegaram um táxi com destino à Florianópolis”, diz o relatório.

Um taxista informou que deixou os três passageiros na rodoviária de Florianópolis e que eles foram sentido Beira Mar Norte. Até o momento, eles não foram encontrados.

