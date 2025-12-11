Motorista de aplicativo encena assalto para acobertar tentativa de estupro e acaba preso, em Brusque

Um homem de 29 anos foi preso por tentativa de estupro na noite desta quarta-feira, 10, no bairro Nova Brasília, em Brusque, após tentar encenar um assalto.

De acordo com a PM, ele era motorista de aplicativo e relatou ter sido rendido por dois passageiros por volta de 23h. Munidos com uma faca, eles teriam exigido os seus pertences.

Em dado momento, ele teria conseguido se desvencilhar da dupla, ocorrendo uma luta corporal. Eles, então, teriam fugido sem levar nada. O motorista estava ferido no nariz, porém sem gravidade.

Na mesma hora, porém, a PM recebeu a informação de que uma mulher tinha sido vítima de tentativa de estupro. Segundo as informações repassadas pela vítima, o motorista de aplicativo era o provável autor do crime. Portanto, a história do roubo era inventada, tratando-se apenas de uma tentativa de criar um álibi.

O motorista de aplicativo, então, foi conduzido à Delegacia de Itajaí, local onde a tentativa de estupro ocorreu. Lá, ele confessou o crime. Segundo a PM, os ferimentos em seu corpo foram causados no momento em que a mulher tentava se desvencilhar da tentativa de estupro.

