Motorista de Brusque se envolve em acidente com morte na BR-470

Um motorista de Brusque se envolveu em um acidente por volta das 8h50 desta sexta-feira, 14, na BR-470, no bairro Figueira, em Agronômica, no Alto Vale do Itajaí. A colisão envolveu ainda outros três veículos, sendo que o motorista de 37 anos de um Polo, placas de Rio do Sul, morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Rio do Sul ao chegar no local encontraram um caminhão Volvo, de Maravilha, que havia saída da pista e colidido em uma árvore.

Dentro do caminhão o motorista de 59 anos estava preso às ferragens pelo volante na região do abdômen e pernas. Entretanto, ele estava consciente, orientado e sentia dores abdominais, nos joelhos e havia suspeita de fratura no fêmur direito.

Próximo ao caminhão estava o veículo Polo com o condutor já morto e também preso às ferragens. O motorista de Brusque, de 27 anos, não sofreu nenhum ferimento, assim como o condutor de 46 anos de uma Hilux preta, de Rio do Sul.

O nome das vítimas não foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros até o momento. Além dos bombeiros de Rio do Sul, auxiliaram no atendimento o Samu e a Polícia Rodoviária Federal.