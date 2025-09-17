Motorista de caminhão envolvido em acidente com moto no Santa Terezinha, em Brusque, estava com mandado de prisão

O motorista do caminhão envolvido em um acidente com moto no bairro Santa Terezinha, em Brusque, estava com mandado de prisão por pensão alimentícia. O homem, de 27 anos, foi detido pela Polícia Militar. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 17, e uma mulher de 66 anos ficou gravemente ferida.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, os socorristas foram acionados às 7h36 para atender à ocorrência na rua Santos Dumont. Ao chegarem ao local, encontraram uma equipe do Samu já realizando o atendimento.

Os agentes fizeram a estabilização, imobilização e contenção da hemorragia, além da aplicação de um torniquete.

A mulher conduzia uma Honda Biz, com placas de Brusque. Os bombeiros não detalharam os ferimentos da vítima. O motorista do caminhão não se feriu.

