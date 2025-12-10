Motorista de caminhão morre após ser atingido por escada de carro, em Ilhota

O motorista de um caminhão morreu após acidente com um carro na rodovia Jorge Lacerda, em Ilhota, na tarde desta terça-feira, 9. Ele foi atingido por uma escada que estava acoplada ao veículo.

O acidente aconteceu por volta de 15h15, na altura do bairro Barra de Luiz Alves. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota (CBVI) se deslocava com uma paciente que sofreu uma queda de moto quando deparou-se com a colisão.

Unidade de resgate, do helicóptero Arcanjo e Samu foram acionados para apoiar o atendimento, mas a equipe do CBVI já encontrou o caminhoneiro sem sinais de vida.

A escada do carro foi projetada para dentro da cabine, impactando diretamente na região da face e pescoço.

Já o condutor do automóvel estava totalmente preso às ferragens, com fratura visível bilateral de fêmur, tíbia e fíbula, além de suspeita de fratura em pelve e hemorragia interna. As equipes, então, realizaram a estabilização veicular, abertura de acesso e retirada da vítima, deixando-a aos cuidados das equipes do Samu.

Após estabilização do paciente, ele foi conduzido ao Hospital Marieta pela ambulância do CBVI, acompanhado da equipe médica do Samu.

A via ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Já o corpo do caminhoneiro ficou aos cuidados da Polícia Científica de Blumenau.

