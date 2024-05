Motorista de caminhão que tombou no Centro de Brusque correu risco de ser eletrocutado; entenda

O Corpo de Bombeiros atualizou o estado de saúde do motorista do caminhão que tombou no início da tarde desta segunda-feira, 27, no Centro de Brusque. De acordo com os bombeiros, ele não apresentava ferimentos. O fato ocorreu na rua Gustavo Halfpap, próximo ao bairro Primeiro de Maio.

Os socorristas o encontraram dentro da cabine do caminhão, pois a carga, um container, teria atingido a fiação das residências do local, mantendo a área próxima a cabine energizada.

O auxiliar do motorista, na chegada dos bombeiros, foi encontrado fora do veículo. A vítima presa na cabine só foi retirada após o desligamento da rede de energia, feito por uma equipe da Celesc. Os socorristas também auxiliaram na retirada do homem do veículo.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A via foi totalmente interditada.

