Motorista de ônibus é demitido após deixar alunos da rede municipal de Brusque sozinhos por um tempo no veículo

Na manhã de segunda-feira, dia 27, um motorista de ônibus de uma empresa terceirizada, que presta serviços para a Prefeitura de Brusque, se ausentou por um tempo do veículo enquanto alunos da rede municipal de ensino ainda estavam no interior dele. Devido a essa situação, a empresa decidiu demitir o motorista.

Segundo a Secretaria de Educação de Brusque, o nome da escola não será divulgado para proteger a identidade dos alunos. O motivo da atitude do motorista não foi explicado.

De acordo com informações preliminares, um dos alunos em específico teve um atrito com o motorista, porém, ninguém passou mal.

Para esclarecer o caso, a secretária de Educação, Franciele Marcia Mayer, divulgou uma nota oficial nos canais de comunicação da prefeitura. Leia:

“Em relação à confusão ocorrida na manhã desta segunda-feira, 27, envolvendo um motorista de ônibus de uma empresa terceirizada, que presta serviços para a Prefeitura de Brusque, e um aluno da rede municipal de ensino, que utiliza a condução, a secretaria Educação esclarece que já está ciente dos fatos e imediatamente notificou a empresa responsável pela prestação do serviço.

A empresa informou que já está tomando as medidas necessárias para resolver a situação. Ressaltamos que é obrigação do contratado empregar pessoal habilitado para a execução do serviço. A fim de garantir o cumprimento de todas as obrigações assumidas, a fiscal acompanhará a rota para verificar a adequação dos serviços prestados pela empresa contratada.

Deixamos evidente que a comunidade escolar pode e deve denunciar qualquer irregularidade que tenha ciência, pois a construção da educação de nossa cidade é conjunta. Trabalhamos, portanto, para garantir o futuro, não só de nossos alunos, mas também de uma Brusque melhor. A secretaria permanece comprometida em assegurar a qualidade e a segurança dos serviços oferecidos à comunidade”.

