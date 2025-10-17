Motorista de Puma fica ferido após acidente com caminhão em Gaspar

Um homem de 48 anos ficou ferido após um acidente entre um carro e um caminhão na BR-470, em Gaspar, no início da noite desta quinta-feira, 16. A colisão aconteceu por volta de 18h30.

A colisão, segundo o Corpo de Bombeiros, aconteceu na altura do bairro Margem Esquerda, próximo ao Posto Pioneiros, sentido Gaspar-Blumenau.

O motorista estava em um Puma GT. Ele foi encontrado pelos bombeiros com um corte da região do supercílio. Ele foi atendido no local e levado ao hospital em Gaspar.

Já o motorista do caminhão, um Ford Cargo 816, de 34 anos, nada sofreu.